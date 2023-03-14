Абаскаль — о ничьей с «Уралом»: не ищу оправданий, но поле было на руку сопернику

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ничьей с «Уралом» (1:1) в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).

«Матч был очень сложным. Эта команда с 17 сентября не проигрывает в официальных матчах. Мы не смогли конвертировать своё преимущество, не ищу оправданий, но были сложности с полем, оно было на руку сопернику», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:1. В составе красно-белых мяч забил Квинси Промес на 21-й минуте. У екатеринбургской команды отличился Юрий Железнов на 67-й.

Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что всем командам будет тяжело играть с «Уралом».