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Абаскаль — о ничьей с «Уралом»: не ищу оправданий, но поле было на руку сопернику

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ничьей с «Уралом» (1:1) в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).

«Матч был очень сложным. Эта команда с 17 сентября не проигрывает в официальных матчах. Мы не смогли конвертировать своё преимущество, не ищу оправданий, но были сложности с полем, оно было на руку сопернику», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ»

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:1. В составе красно-белых мяч забил Квинси Промес на 21-й минуте. У екатеринбургской команды отличился Юрий Железнов на 67-й. 

Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что всем командам будет тяжело играть с «Уралом».

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