Промес заявил, что всем командам будет тяжело играть с «Уралом»
- РИА Новости
«Проблема в том, что это высокоорганизованная команда. Нам было сложно во всех предыдущих матчах, было сложно и сегодня. Они хорошо обороняются, с «Уралом» сложно создавать моменты. Всем командам будет тяжело с ними», — заявил Промес в эфире «Матч ТВ».
Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:1. В составе красно-белых мяч забил Квинси Промес на 21-й минуте. У екатеринбургской команды отличился Юрий Железнов на 67-й.
Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.
Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун назвал причину, по которой столичная команда не смогла обыграть «Урал».