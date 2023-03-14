Промес заявил, что всем командам будет тяжело играть с «Уралом»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).

«Проблема в том, что это высокоорганизованная команда. Нам было сложно во всех предыдущих матчах, было сложно и сегодня. Они хорошо обороняются, с «Уралом» сложно создавать моменты. Всем командам будет тяжело с ними», — заявил Промес в эфире «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:1. В составе красно-белых мяч забил Квинси Промес на 21-й минуте. У екатеринбургской команды отличился Юрий Железнов на 67-й.

Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун назвал причину, по которой столичная команда не смогла обыграть «Урал».