Федун назвал причину, по которой «Спартак» не смог обыграть «Урал»
- РИА Новости
«Нам немножко не повезло. Надо было несколько хороших моментов забить, особенно в концовке матча, когда Помазун вытащил сумасшедший мяч от Промеса. Всё решится в Екатеринбурге, будем ждать этот матч», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:1. В составе красно-белых мяч забил Квинси Промес на 21-й минуте. У екатеринбургской команды отличился Юрий Железнов на 67-й.
Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.
Ранее Промес догнал чемпиона СССР в составе столичного клуба Юрия Гаврилова по количеству голов за «Спартак».