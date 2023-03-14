Федун назвал причину, по которой «Спартак» не смог обыграть «Урал»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на ничью в первом матче красно-белых с «Уралом» в матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).

«Нам немножко не повезло. Надо было несколько хороших моментов забить, особенно в концовке матча, когда Помазун вытащил сумасшедший мяч от Промеса. Всё решится в Екатеринбурге, будем ждать этот матч», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:1. В составе красно-белых мяч забил Квинси Промес на 21-й минуте. У екатеринбургской команды отличился Юрий Железнов на 67-й.

Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

Ранее Промес догнал чемпиона СССР в составе столичного клуба Юрия Гаврилова по количеству голов за «Спартак».