«Динамо» одержало победу над «Зенитом» после серии пенальти в матче Кубка России

Столичное «Динамо» обыграло санкт-петербургский «Зенит» в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).

Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4).

В составе петербургской команды автогол на свой счёт записал Александр Васютин на первой минуте, также мяч забил Зелимхан Бакаев на 36-й минуте.

Таким образом, подопечные Славиши Йокановича вышли в полуфинал КР «Путь регионов».

Ранее московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов» не смогли выявить победителя в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ») по футболу.