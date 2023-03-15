«Динамо» одержало победу над «Зенитом» после серии пенальти в матче Кубка России
- РИА Новости
Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4).
В составе петербургской команды автогол на свой счёт записал Александр Васютин на первой минуте, также мяч забил Зелимхан Бакаев на 36-й минуте.
Таким образом, подопечные Славиши Йокановича вышли в полуфинал КР «Путь регионов».
Ранее московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов» не смогли выявить победителя в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ») по футболу.