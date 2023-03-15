Тренер «Краснодара» Ивич похвалил команду за победу над «Ахматом» в Кубке России
- Gettyimages.ru
«Мы очень хорошо начали игру, контролировали мяч и ритм игры. При равных составах мы показали себя командой, которая хотела выигрывать. После забитого гола и удаления у «Ахмата», конечно, нам было легче», — цитирует Ивича «Матч ТВ».
По его мнению, «Ахмат» является одной из лучших команд РПЛ в плане прессинга и отбора мяча на половине поля соперника.
«Мы готовились к тяжёлой игре. Но мы правильно сыграли в плане тактики», — заключил Ивич.
Игра на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Владимира Ивича.
Мячи забили Мозес Кобнан (27-я минута) и Никита Кривцов (60-я, 90-я).
«Ахмат» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Артёма Тимофеева в первом тайме (39-я).
Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче полуфинала Кубка России.