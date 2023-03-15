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Тренер «Краснодара» Ивич похвалил команду за победу над «Ахматом» в Кубке России

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал результат матча второго этапа четвертьфинала Кубка России по футболу («Путь регионов») с грозненским «Ахматом».
Тренер «Краснодара» Ивич похвалил команду за победу над «Ахматом» в Кубке России
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«Мы очень хорошо начали игру, контролировали мяч и ритм игры. При равных составах мы показали себя командой, которая хотела выигрывать. После забитого гола и удаления у «Ахмата», конечно, нам было легче», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

По его мнению, «Ахмат» является одной из лучших команд РПЛ в плане прессинга и отбора мяча на половине поля соперника.

«Мы готовились к тяжёлой игре. Но мы правильно сыграли в плане тактики», — заключил Ивич.

Игра на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Владимира Ивича.

Мячи забили Мозес Кобнан (27-я минута) и Никита Кривцов (60-я, 90-я).

«Ахмат» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Артёма Тимофеева в первом тайме (39-я).

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче полуфинала Кубка России.

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