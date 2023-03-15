Щелчки по носу: как «Акрон» в серии пенальти выбил «Локомотив» из Кубка России, а «Спартак» сыграл вничью с «Уралом»

«Локомотив» сенсационно уступил «Акрону» в четвертьфинале «Пути регионов» Кубка России по футболу и завершил выступление на турнире. Подопечные Михаила Галактионова сумели уйти от поражения в основное время матча — на гол Сергея Макарова точным ударом ответил Франсуа Камано, но в серии пенальти хозяева оказались точнее. При этом в случае поражения тольяттинцы могли подать протест на участие в игре Дмитрия Баринова, который должен был отбывать дисквалификацию. В другом матче дня «Спартак» и «Урал» разошлись миром в первой полуфинальной встрече «Пути РПЛ». Красно-белые открыли счёт усилиями Квинси Промеса, но после перерыва вышедший на замену Юрий Железнов восстановил паритет.

Промах Пиняева в концовке и скандал вокруг Баринова

Вылет из «Пути РПЛ» Кубка России в какой-то степени пошёл «Локомотиву» на пользу, ведь он получил в соперники по следующему этапу не набравший отличный ход «Урал», а «Акрон», который оказался единственным представителем Первой лиги, добравшимся до этой стадии. Разумеется, приезд трёхкратного чемпиона страны вызвал ажиотаж в небольшом Жигулёвске. По информации СМИ, все три тысячи билетов на стадион «Кристалл» были проданы за пару часов.

После тяжёлой победы над «Ахматом» в чемпионате страны Михаил Галактионов предсказуемо серьёзно обновил состав. Даже в заявке не оказалось Артёма Дзюбы, а Илья Лантратов, Максим Ненахов, Станислав Магкеев и Франсуа Камано остались на скамейке. Но состав всё равно вышел максимально боевым: например, вернулись в старт Антон Миранчук и Дмитрий Баринов.

Несмотря на это, игра началась для гостей с «холодного душа». Уже на 14-й минуте соперник вышел вперёд. Большие вопросы в данном эпизоде возникли ко всем защитникам москвичей. Наир Тикнизян спокойно позволил Константину Савичеву совершить рейд по правому флангу и выполнить подачу, а Иван Кузьмичёв и Херман Конти не уследили в штрафной за Сергеем Макаровым, который из ближнего угла вратарской точно пробил головой. Примечательно, что Даниила Худякова огорчил воспитанник железнодорожников, толком не получивший шансов в родном клубе.

Даже пропустив, подопечные Галактионова не сумели избавиться от некоторой вальяжности. В атаке они в основном полагались на рейды Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, поскольку в центральной зоне оппоненты, действовавшие по схеме с тремя центральными защитниками, не оставляли свободного пространства. Совсем нечасто получал мяч впереди и Иван Игнатьев, хотя он всё-таки записал себе в актив пару неопасных выстрелов в створ.

Почувствовав растерянность фаворита, «Акрон» начал действовать смелее. Команда не сбивалась на навал и выносы на чужую половину, а пыталась разыгрывать мяч низом. Также коллектив Евгения Калешина регулярно пытался идти вперёд по правому краю, пользуясь тем, что Пиняев не всегда дорабатывал в обороне, а Артём Карпукас не успевал его страховать. И если бы тольяттинцы били чуть точнее, то вполне могли ещё до перерыва увеличить разницу в счёте.

Неудивительно, что недовольный Галактионов произвёл двойную рокировку. Места Миранчука и Глушенкова заняли восстановившийся от тяжёлой травмы Рифат Жемалетдинов и Франсуа Камано. А чуть позже, по истечении часа встречи, наставник бросил в бой молодых Михаила Щетинина и Вадима Ракова.

В итоге замены принесли свои плоды. Преимущество красно-зелёных становилось всё ощутимее, а уставшие соперники сильнее прижимались к собственным воротам. Однако выше всяких похвал до поры действовал Сергей Волков. Чего стоит хотя бы сейв после выхода один на один с Камано. Также в этой ситуации здорово сыграл Джамалдин Ходжаниязов, вынесший мяч с линии.

И всё-таки «Акрону» не хватило совсем немного, чтобы одержать победу в основное время. Пусть у фаворита не получалось забить с игры, он реализовал момент на розыгрыше стандарта. После подачи с правого фланга и удачного отскока от партнёра Камано, положив корпус, отправил снаряд точно в ближний угол. Закрытый защитником Волков на этот раз выручить партнёров не сумел.

В оставшееся до финального свистка время точку поставить могли обе команды. Например, Пиняев чудом не попал в пустой ближний угол после прострела Камано с правого фланга. А чуть ранее потрясающий двойной сейв совершил Худяков. Сначала он парировал выстрел Руслана Апекова в дальний угол, а затем справился с добиванием от Павла Шакуро. Повторным ударом футболист отправил мяч в небеса.

Но в серии пенальти удача улыбнулась коллективу из Первой лиги. У «Локо» первую же попытку не реализовал Жемалетдинов — Волков потащил его выстрел в левый от себя угол. Затем он в похожей манере едва не взял удар Пиняева. В составе хозяев не справился с нервами лишь Апеков, не сумевший переиграть Худякова. Однако в серии до первой ошибки её допустили железнодорожники. Кузьмичёв низом не попал в створ и дал повод для ликования поклонникам хозяев. «Акрон» сенсационно вышел в полуфинал «Пути регионов» Кубка России, выбив из борьбы вторую команду из элитного дивизиона.

Впрочем, возможно, игроки москвичей не так сильно расстроились вылету, ведь ещё по ходу первого тайма в СМИ появилась информация, что им может быть засчитано техническое поражение. Баринов получил две жёлтые карточки в матчах со «Спартаком» и, согласно регламенту, должен был отбыть дисквалификацию. Сгорают же предупреждения только перед четвертьфиналами «Пути РПЛ» и «Пути регионов», а также перед решающим противостоянием турнира. В столичном клубе никак не прокомментировали произошедшее, а в «Акроне» подавать протест не собираются.

Удачная замена Гончаренко и невероятные спасения Помазуна и Максименко

Куда более серьёзный соперник достался «Спартаку», которому предстояло сразиться с «Уралом». Во-первых, екатеринбуржцы под руководством Виктора Гончаренко из аутсайдера превратились в одну из самых неудобных команд РПЛ. С конца сентября они выдали 15-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, одержав на этом отрезке 11 побед. Во-вторых, в начале марта они едва не взяли верх над москвичами на выезде в рамках чемпионата — 2:2. Тогда от поражения хозяев спас гол Руслана Литвинова в концовке.

При этом если «шмели» в последнем туре обыграли «Торпедо», не прикладывая лишних усилий, то красно-белые с трудом дожали «Факел». По сравнению с данной встречей штаб произвёл несколько замен. Например, на правом краю обороны расположился Томаш Тавареш, на острие — Павел Мелёшин, а на последнем рубеже — Александр Максименко.

Сама игра между командами получилась куда менее яркой и богатой на события, чем предыдущая, что можно объяснить её кубковым характером. На первый план вышли борьба и единоборства. Преимуществом ожидаемо владели хозяева. Начиная с 15-й минуты они заперли оппонента на его половине. Неудивительно, что именно на этот отрезок пришёлся гол Квинси Промеса. Тавареш выполнил отличную подачу из правого угла штрафной, а никем не прикрытый партнёр расстрелял створ. Португалец набрал первое очко за результативность в составе «Спартака», а нидерландец отметился 102-м голом и догнал Юрия Гаврилова в гонке лучших бомбардиров за всю историю клуба. Опережают их только Егор Титов (105), Фёдор Черенков (114), Галимзян Хусаинов (121), Сергей Родионов (148) и Никита Симонян (159).

Тут же москвичи могли заработать пенальти. На повторе показалось, что Силвие Бегич ударил локтем в лицо Перейру, и Сергей Карасёв даже взял паузу. Но к монитору он, несмотря на недовольство Абаскаля, не отправился. Это помогло «Уралу» прийти в себя. Вскоре екатеринбуржцы выровняли игру и даже создали пару моментов. Так, Даниэль Мишкич после подачи справа бил головой с отскоком от газона, но Максименко выручил партнёров. Справился он и с выстрелом Лео Гогличидзе в ближний угол из пределов штрафной.

Несмотря на неудачную первую половину, гости в очередной раз проявили себя неуступчивой крепкой командой, которая способна проявить характер, и снова разошлись со «Спартаком» миром. Во втором тайме они ещё лучше наладили контригру, и это не замедлило сказаться на результате. «Урал» обязан был сравнивать счёт уже по истечении часа, но невероятный сейв совершил Максименко. Он чудом среагировал на выстрел Александра Юшина практически с линии вратарской.

Дожать соперника опять помогли грамотные замены Гончаренко. Он освежил линию нападения, бросив в бой Юрия Железнова и Эрика Бикфалви, и спустя всего три минуты это принесло свои плоды. Практически не имеющий практики в текущем сезоне россиянин запрессинговал соперника на чужой половине, совершил отбор и красиво закрутил мяч в угол с дальней дистанции. Максименко мог бы спасти красно-белых, если бы не рикошет от ноги Руслана Литвинова.

Однако в концовке ближе к победе были всё же хозяева. Два потрясающих шанса упустил Промес. Сначала он после заброса Антона Зиньковского с нескольких метров не попал в створ, а затем Илья Помазун невероятным образом вытащил мяч из-под перекладины после его выстрела головой. Таким образом, оппоненты вновь разошлись миром и решат, кто отправится в финал «Пути РПЛ» в ответном противостоянии в начале апреля.