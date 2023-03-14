КДК РФС рассмотрит ситуацию с Бариновым, если будет подан протест

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц высказался о ситуации с полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Бариновым в матче Кубка России с тольяттинским «Акроном».

«Если будет направлен протест на участие Баринова в матче, КДК РФС рассмотрит его в установленном порядке», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

По информации СМИ, капитан железнодорожников Дмитрий Баринов не имел права играть в матче с «Акроном». Футболист получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которую должен был отбыть в матче 1/4 финала КР. «Акрон» был вправе опротестовать результат матча в случае поражения.

Ранее генеральный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).