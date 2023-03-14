Гендиректор «Акрона»: не знали, что «Локомотиву» может быть засчитано техническое поражение

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).

«В перерыве никто ничего не сказал. Заслуженная победа, но теперь нам всё равно. Для команды было суперважно почувствовать, на каком уровне она может играть, по делу, достойно прошли дальше без всяких административных моментов», — цитирует Власова Metaratings.

По информации СМИ, капитан железнодорожников Дмитрий Баринов не имел права играть в матче с «Акроном». Футболист получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которую должен был отбыть в матче 1/4 финала КР. «Акрон» был вправе опротестовать результат матча в случае поражения.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о том, что Баринов не должен был играть в матче с «Акроном».