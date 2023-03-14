Булыкин — о ситуации с Бариновым: у «Акрона» будет отличная подстраховка, которой грех не воспользоваться

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о том, что полузащитник команды Дмитрий Баринов не должен был играть в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») с «Акроном».

«Если произошла такая чудовищная ошибка, то это вина начальника команды и тренерского штаба. Они не углядели за этим и теперь «Акрон» пройдёт дальше. Если они всё же проиграют, у них будет отличная подстраховка, которой грех будет не воспользоваться.

Тут сразу возникает вопрос о мотивации игроков «Локомотива». После такой информации, когда команда, по сути, обречена на провал, сложно заставить себя играть. Но я думаю, что «Локомотив» продолжит биться, потому что играть нужно до конца, даже если поражение неизбежно», — заявил RT Булыкин.

Сообщалось, что Баринов не имел права играть в матче с «Акроном» из-за одноматчевой дисквалификации. Он получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком».

Ранее агент Баринова отреагировал на информацию о возможном техническом поражении «Локомотива» в Кубке России.