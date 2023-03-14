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Агент Баринова отреагировал на информацию о возможном техническом поражении «Локомотива» в Кубке России

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Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин прокомментировал информацию о том, что команде грозит техническое поражение из-за того, что его подопечный не должен был играть в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») с «Акроном».
Агент Баринова отреагировал на информацию о возможном техническом поражении «Локомотива» в Кубке России
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Есть регламент. Если была какая-то промашка, компетентные органы разберутся», — приводит слова Банатина Sport24.

Сообщалось, что Баринов не имел права играть в матче с «Акроном» из-за одноматчевой дисквалификации. Он получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что в «Акроне» прокомментировали возможность подачи протеста на результат матча с «Локомотивом».

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