Агент Баринова отреагировал на информацию о возможном техническом поражении «Локомотива» в Кубке России
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«Есть регламент. Если была какая-то промашка, компетентные органы разберутся», — приводит слова Банатина Sport24.
Сообщалось, что Баринов не имел права играть в матче с «Акроном» из-за одноматчевой дисквалификации. Он получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком».
Ранее сообщалось, что в «Акроне» прокомментировали возможность подачи протеста на результат матча с «Локомотивом».