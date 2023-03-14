СЭ: Баринов не имел права играть за «Локомотив» в матче Кубка России с «Акроном»
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Баринов получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которую должен был отбыть в матче с «Акроном».
Отмечается, что «Акрон» будет вправе опротестовать результат матча в случае поражения.
Матч проходит в Жигулёвске. На данный момент счёт 1:0 в пользу «Акрона».
Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему нападающий Артём Дзюба пропускает матч с «Акроном».