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СЭ: Баринов не имел права играть за «Локомотив» в матче Кубка России с «Акроном»

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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов не имел права играть в четвертьфинальном матче Кубка России («Путь регионов») с «Акроном».
СЭ: Баринов не имел права играть за «Локомотив» в матче Кубка России с «Акроном»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Баринов получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которую должен был отбыть в матче с «Акроном».

Отмечается, что «Акрон» будет вправе опротестовать результат матча в случае поражения.

Матч проходит в Жигулёвске. На данный момент счёт 1:0 в пользу «Акрона».

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему нападающий Артём Дзюба пропускает матч с «Акроном».

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