Галактионов объяснил, почему Дзюба пропустит матч с «Акроном» в Кубке России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему нападающий Артём Дзюба пропустит матч 1/4 финала Кубка России с «Акроном».

«Через два дня на третий матч, есть для него и Гилерме определённые противопоказания для игры на синтетике.

Он тренируется в Москве и готовится к матчу чемпионата», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» сыграет с «Акроном» 14 марта. Игра пройдёт в Жигулёвске. Начало — в 17:30 мск.

Ранее стало известно, что Дзюба не собирается завершать карьеру в сборной России.