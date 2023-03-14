Галактионов объяснил, почему Дзюба пропустит матч с «Акроном» в Кубке России
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«Через два дня на третий матч, есть для него и Гилерме определённые противопоказания для игры на синтетике.
Он тренируется в Москве и готовится к матчу чемпионата», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
«Локомотив» сыграет с «Акроном» 14 марта. Игра пройдёт в Жигулёвске. Начало — в 17:30 мск.
Ранее стало известно, что Дзюба не собирается завершать карьеру в сборной России.