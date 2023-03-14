Узнать больше

Галактионов объяснил, почему Дзюба пропустит матч с «Акроном» в Кубке России

Короткая ссылка
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему нападающий Артём Дзюба пропустит матч 1/4 финала Кубка России с «Акроном».
Галактионов объяснил, почему Дзюба пропустит матч с «Акроном» в Кубке России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Через два дня на третий матч, есть для него и Гилерме определённые противопоказания для игры на синтетике.

Он тренируется в Москве и готовится к матчу чемпионата», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» сыграет с «Акроном» 14 марта. Игра пройдёт в Жигулёвске. Начало — в 17:30 мск.

Ранее стало известно, что Дзюба не собирается завершать карьеру в сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить