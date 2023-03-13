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Дзюба не собирается завершать карьеру в сборной России

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России.
Дзюба не собирается завершать карьеру в сборной России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Конечно, не собираюсь завершать карьеру в сборной России. Думаю, что ещё могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

За национальную сборную Дзюба сыграл в 55 матчах, в которых забил 30 голов.

С 19 по 28 марта в Новогорске пройдёт учебно-тренировочный сбор перед мартовскими товарищескими матчами. Дзюба не попал в расширенный список сборной России.

Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране. С Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее Дзюба прокомментировал непопадание в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.

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