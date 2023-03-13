Дзюба не собирается завершать карьеру в сборной России
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«Конечно, не собираюсь завершать карьеру в сборной России. Думаю, что ещё могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
За национальную сборную Дзюба сыграл в 55 матчах, в которых забил 30 голов.
С 19 по 28 марта в Новогорске пройдёт учебно-тренировочный сбор перед мартовскими товарищескими матчами. Дзюба не попал в расширенный список сборной России.
Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране. С Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее Дзюба прокомментировал непопадание в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.