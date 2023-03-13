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Дзюба — о непопадании в сборную России: точно не обиделся

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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал непопадание в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.
Дзюба — о непопадании в сборную России: точно не обиделся
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Он отметил, что спокойной отреагировал на данную новость, но его смутила формулировка из-за которой его не вызвали в сборную.

«Мол, старше 30, а там три человека по 35. Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают. Странно, конечно. Но точно не обиделся», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Учебно-тренировочный сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране. С Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.

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