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Зиньковский: надеюсь, что вызовут в окончательный состав сборной России

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.
Зиньковский: надеюсь, что вызовут в окончательный состав сборной России
  • Gettyimages.ru

«Надеюсь, что вызовут в окончательный состав. В расширенном списке 40 человек. Конечно, он ещё очень сильно сократится.

Круто, если в сборной будет десять игроков «Спартака». Можно выпускать нас и играть», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Также он отметил, что чем больше игроков «Спартака» попадёт в окончательный список, тем будет лучше.

От красно-белых в расширенный состав национальной команды также попали вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов и нападающий Александр Соболев.

Учебно-тренировочный сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране. С Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.

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