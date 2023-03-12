Соболев: я всегда готов ехать в сборную России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.

«Я всегда готов ехать в сборную. Если попаду в окончательный список, то, конечно, полечу в Тегеран. Сборная есть сборная. Это команда нашей страны. Товарищеская игра или официальная — нет разницы», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

Также он заявил, что для него является честью представлять Россию.

Учебно-тренировочный сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране. С Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на то, что в расширенный список сборной России по футболу вошли десять игроков красно-белых.