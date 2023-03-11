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Джикия высказался о количестве игроков «Спартака» в сборной России

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Защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на то, что в расширенный список сборной России по футболу вошли десять игроков красно-белых.
Джикия высказался о количестве игроков «Спартака» в сборной России
  • Gettyimages.ru

«Я видел. У меня есть интернет. Это приятно, ребята все стараются. Их работа видна, Валерий Георгиевич это оценил. Понятно, что список слишком расширен. Возможно, не все поедут. Но это всё равно приятно», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

В расширенный состав национальной команды попали вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов и нападающий Александр Соболев.

Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы вошёл 41 футболист.

Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее Леонид Федун прокомментировал включение десяти игроков «Спартака» в расширенный состав сборной России.

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