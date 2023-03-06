Федун прокомментировал включение десяти игроков «Спартака» в расширенный состав сборной России

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение, что включение футболистов красно-белых в расширенный состав сборной России говорит о том, что игроки двигаются в правильном направлении.

«Это решение тренера, он решил сегодня так, завтра — так. Без сомнения, вызов в сборную для любого игрока является большим признанием, это говорит о том, что они идут в правильном направлении. Так что, в принципе, за ребят приятно», — цитирует Федуна ТАСС.

В расширенный состав национальной команды попали вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов и нападающий Александр Соболев.

Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы вошёл 41 футболист.

Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее Федун прокомментировал отменённый гол «Спартака» в матче с «Уралом».