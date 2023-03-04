Федун прокомментировал отменённый гол «Спартака» в матче с «Уралом»
- РИА Новости
«У «Спартака» отняли чистый третий гол? Надо было забивать четвёртый!» — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2.
На 88-й минуте главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал гол московской команды.
Таким образом, «Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не станет обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Александра Соболева.