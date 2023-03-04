«Спартак» не станет обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Соболева
- РИА Новости
«Не планируем обращаться в ЭСК», — приводит слова Зеленова ТАСС.
На 88-й минуте главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал гол московской команды, потому что свистнул до взятия ворот.
«Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал отменённый гол «Спартака» в матче 18-го тура чемпионата России (2:2).