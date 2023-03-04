«Спартак» не станет обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Соболева

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

РИА Новости