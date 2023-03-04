Президент «Урала»: на 100% согласен с отменой гола Соболева
- РИА Новости
«На 100% согласен. Свисток был. Если бы его не было, то это другое дело», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».
На 88-й минуте главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева в ворота «Урала».
«Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.
Ранее Павел Каманцев оценил скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака» в матче с «Уралом».