Президент «Урала»: на 100% согласен с отменой гола Соболева

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал отменённый гол «Спартака» в матче 18-го тура чемпионата России (2:2).

«На 100% согласен. Свисток был. Если бы его не было, то это другое дело», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

На 88-й минуте главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева в ворота «Урала».

«Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.

Ранее Павел Каманцев оценил скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака» в матче с «Уралом».