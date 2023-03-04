Глава судейского комитета РФС оценил скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев оценил скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака» в матче 18-го тура чемпионата России с «Уралом».

«У нас есть процедура, по которой мы определяем ошибку. Если свисток был дан до, а он, судя по всему, был дан, то это нарушение рекомендаций. Эксперты ЭСК разберут. Рекомендации есть: свисток совершается после завершения атаки, чтобы VAR мог вмешаться», — цитирует Каманцева «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2.

На 88-й минуте главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал гол московской команды.

Таким образом, «Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.

Ранее президент РПЛ назвал «грустной картиной» посещаемость матчей «Спартака» после введения паспорта болельщика.