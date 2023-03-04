Президент РПЛ назвал «грустной картиной» посещаемость матчей «Спартака» после введения паспорта болельщика

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил посещаемость матча 18-го тура между «Спартаком» и «Уралом» после введения паспорта болельщика.

«На «Спартаке» матч боевой, но посещаемость не та, которая соответствует этому клубу. Система работает, но наша задача, чтобы болельщики вернулись на стадион. Грустная картина. Но надо двигаться вперёд. Надеюсь, что это нижняя точка», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Встреча между командами проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Таким образом, «Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает 10-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Руслан Литвинов впервые в карьере оформил дубль в матче РПЛ.