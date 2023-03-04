Литвинов впервые в карьере оформил дубль в матче РПЛ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оформил дубль в матче 18-го тура чемпионата России с «Уралом».

Для россиянина это первый дубль в карьере в Российской премьер-лиге. Он забил голы на 49-й (45 + 4) и 75-й минутах.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Таким образом, «Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.

Ранее сообщалось, что фигуристка Анна Щербакова нанесла первый удар по мячу перед матчем «Спартак» — «Урал».