Литвинов впервые в карьере оформил дубль в матче РПЛ
- РИА Новости
Для россиянина это первый дубль в карьере в Российской премьер-лиге. Он забил голы на 49-й (45 + 4) и 75-й минутах.
Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2.
Таким образом, «Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.
Ранее сообщалось, что фигуристка Анна Щербакова нанесла первый удар по мячу перед матчем «Спартак» — «Урал».