Скандальное дерби в Москве и эффектная концовка в Екатеринбурге: «Спартак» и «Урал» вышли в следующий раунд Кубка России

«Спартак» и «Урал» пробились в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России по футболу. Подопечные Гильермо Абаскаля забили четыре мяча и второй раз взяли верх над «Локомотивом» при весьма неоднозначном судействе Сергея Иванова. Арбитр сначала не назначил пенальти в ворота красно-белых, затем не зафиксировал фол Михаила Игнатова на Наире Тикнизяне перед голом Романа Зобнина, а в концовке ещё и дважды указал на точку в штрафной железнодорожников. Столько же 11-метровых назначил в Екатеринбурге и Владислав Безбородов. Сначала Максим Осипенко на 82-й минуте подарил надежду «Ростову», однако затем Рай Влут принёс победу команде Виктора Гончаренко.

Дубль Миранчука и два промаха Промеса с пенальти

Второй матч «Спартака» и «Локомотива» в четвертьфинале «Пути РПЛ» Кубка России должен был получиться не менее интересным, чем первый, ведь неделю назад ни одной из команд не удалось получить солидное преимущество. Красно-белые добились минимальной победы, хотя во втором тайме отдали инициативу и вполне могли пропустить.

Но после такого исхода у соперников всё равно не было другого выхода, кроме как идти вперёд и попытаться одержать первую победу на «Открытие Арене» за почти шесть лет. А особенным желанием огорчить родной коллектив в домашних стенах, конечно, горел Артём Дзюба.

В том числе поэтому Михаил Галактионов вновь доверил именно ему место на острие нападения. В остальном он произвёл лишь две закономерные перестановки в составе. Антон Миранчук, с выходом которого на замену железнодорожники перехватили инициативу в Черкизове, занял место под нападающим. А новичок Херман Конти расположился в центре обороны вместо Ильи Кузьмичёва. Гильермо Абаскаль провёл только одну рокировку, зато знаковую: вернулся в основу Квинси Промес, пропустивший все заграничные сборы москвичей и занимавшийся отдельно.

Несмотря на морозную погоду и тяжёлое поле, команды продемонстрировали яркую обоюдоострую игру, словно на дворе не конец февраля, а лето. Первым номером действовали хозяева, причём атаковать им не мешало отсутствие чистого нападающего. Расположившийся на острие Михаил Игнатов неплохо цеплялся за мяч и пользовался несыгранностью Конти и Станислава Магкеева.

Красно-белые с первых минут вынудили трудиться на последнем рубеже Илью Лантратова. Вратарь парировал опасные удары Игнатова и Промеса. Но и «Локомотив» регулярно отвечал контрвыпадами. Впереди регулярно цеплялся за мяч и полезно действовал в подыгрыше Дзюба, которого болельщики соперников нещадно освистывали. Слева изящную технику демонстрировал Пиняев, которому на помощь поднимался Наир Тикнизян. Именно Сергей имел шанс открыть счёт, но с его выстрелом в ближний угол справился Александр Максименко.

Вскоре команды обменялись голами, отличившись дважды за три минуты. Сначала активный Игнатов после паса Промеса от левого края штрафной закрутил мяч под дальнюю штангу без шансов для Лантратова. Не успели подопечные Абаскаля отпраздновать, как счёт сравнялся. Максименко спас партнёров после удара Тикнизяна, но Наиру позволили догнать мяч на левом краю и выполнить прострел. А Миранчук опередил защитника и аккуратно поразил створ с близкой дистанции.

После столь активного начала оппоненты закономерно взяли паузу, но «Спартак» продолжал владеть инициативой и здорово контролировал мяч на чужой половине. На 40-й минуте отличный шанс вновь вывести коллектив вперёд упустил Промес. После аккуратной передачи Антона Зиньковского он пробил в дальний угол, но Лантратов перевёл мяч в штангу.

«Локомотив» тут же создал свой момент. Миранчук, воспользовавшись идеальным забросом Пиняева, оказался прямо перед вратарём, но не попал в дальний угол. Правда, в момент выстрела Даниил Хлусевич ударил его по ноге. Рефери Сергей Иванов взял паузу на общение с коллегами на VAR и всё же не решился указать на точку, посчитав, что защитник коснулся ноги соперника уже после удара.

Второй тайм получился для железнодорожников совсем неудачным. Как ни странно, негативно сказалась на их действиях замена Зиньковского Павлом Мелёшиным. Хавбек не слишком старательно отрабатывал в разрушении на правом краю и оставлял Пиняеву и Тикнизяну свободное пространство. Сместившийся в его зону Игнатов действовал куда более старательно и помогал Даниилу Денисову.

В итоге Михаила смело можно назвать главным героем противостояния, ведь он создал крайне важный второй гол, фактически убивший интригу. На 56-й минуте он проиграл забег Тикнизяну на фланге, но продолжил борьбу и выцарапал у него мяч на лицевой, после чего выполнил пас в штрафную на Зобнина. Роман первым касанием подработал мяч, а вторым нанёс точный выстрел. Правда, вопросы оставил отбор в исполнении спартаковца. После просмотра повтора возникало ощущение, что он сначала облокотился на спину соперника, а затем рукой завалил его на газон. Иванов вновь начал совещаться с помощниками и даже отправился к монитору, но подтвердил своё решение и указал на центр.

После этого судьба противостояния была решена, хотя Галактионов до конца пытался спасти игру рокировками. Но в концовке сработала замена Абаскаля. Лантратов в красивом прыжке парировал выстрел Промеса из дальней девятки, а первым на добивании оказался Кристофер Мартинс Перейра. И только после этого красно-зелёным удалось сократить отставание. Красивым обводящим ударом отметился Миранчук.

Добавленное же время стало бенефисом Промеса и Лантратова. Нидерландец очень хотел забить и заработал 11-метровый за фол Смольникова. Однако с плотным выстрелом футболиста в правый от себя угол справился вратарь. Спустя всего пару минут красно-белые получили право ещё на один пенальти. К точке снова подошёл Квинси и опять не сумел обмануть Илью. Он пробил паненкой по центру, а вратарь остался на месте и поймал мяч. Но судьи посчитали, что он вышел с линии раньше времени, и дали шанс нападающему перебить. И только с третьей попытки форвард оказался точен, хотя голкипер и в данном эпизоде угадал направление полёта мяча.

Таким образом, «Спартак» одержал вторую победу подряд и продемонстрировал, что находится в великолепной форме. Теперь в полуфинале «Пути РПЛ» Кубка страны москвичей ждёт противостояние с победителем пары «Крылья Советов» — «Динамо». «Локо» же продолжит выступление в «Пути регионов», где может сойтись в том числе с «Зенитом».

Фол Ланговича и гол Влута

В отличие от столичного дерби в первом противостоянии «Урала» и «Ростова» победа не досталась никому, а потому команды начинали фактически с нуля. Любопытно, что после домашней встречи Валерий Карпин посетовал, что происходящее на тяжёлом газоне скорее напоминало регби, а не футбол. Но в Екатеринбурге его подопечных ждали ещё более непростые условия — мороз до минус пяти и сильный снег. Всё это не могло не сказаться на качестве игры.

А вот составы соперников практически не изменились. Разве что Виктор Гончаренко в центре полузащиты доверился Раю Влуту вместо Даниэля Мишкича. Его оппонент и вовсе выпустил тех же футболистов, что на прошлой неделе. В том числе остался на скамейке автор единственного гола Николай Комличенко, пока не набравший оптимальной формы.

Неудивительно, что игра развивалась по схожему сценарию. Первый тайм полностью остался за хозяевами. Они владели инициативой и регулярно находили свободные зоны в чужой обороне. Зачастую подопечные Гончаренко с учётом погоды забрасывали мяч вперёд в направлении высокого Алексея Каштанова и быстрого Лазара Ранджеловича. Очень хороши в опорной зоне были и Влут с Андреем Егорычевым. Они выигрывали большую часть борьбы и грамотно начинали атаки.

А последний стал ещё и автором курьёзного, но абсолютно закономерного гола. После розыгрыша корнера мяч отскочил к полузащитнику, и тот из-за пределов штрафной попытался выполнить подачу на дальнюю штангу на Каштанова. Форвард до паса не добрался, зато смутил Сергея Песьякова, который не сумел среагировать на полёт мяча и лишь с удивлением наблюдал, как тот залетает в дальний угол.

У «Ростова» же впереди не получалось ничего. До перерыва команда создала лишь один опасный момент. Кирилл Щетинин убежал в чужую штрафную и выполнил передачу под удар Хорену Байрамяну. Однако он с десяти метров пробил в руки Илье Помазуну. В остальном голкипер откровенно скучал. Да и до расположившегося на острие Егора Голенкова мяч почти не доходил. По такой игре Карпин решил бросить в бой Комличенко уже по прошествии получаса. Причём заменил он Щетинина, а гости перешли на расстановку с двумя форвардами.

Во второй половине жёлто-синие, как и неделю назад, завладели преимуществом. Они забрали мяч под свой контроль и повели осаду чужих ворот. А главное, гости, в отличие от первого тайма, выходили победителями из большинства единоборств. «Урал», напротив, невольно прижался к собственной штрафной и почти не переходил середину поля.

На 65-й минуте Гончаренко даже решился на изменение схемы. Эрик Бикфалви уступил место на поле Силвие Бегичу, и команда стала действовать по расстановке с тремя центральными защитниками. Вдобавок подуставшего Мингияна Бевеева на левом краю обороны заменил Лео Гогличидзе. Но «Ростов» всё равно находил возможность создавать моменты. Причём два самых верных шанса упустил Александр Селява. Белорусский опорник сначала нанёс опаснейший выстрел с линии штрафной в ближнюю девятку, с которым с трудом справился Помазун, а затем головой едва не подрезал мяч под перекладину.

И всё же южане в концовке добились своего. А главным антигероем матча едва не стал появившийся на поле незадолго до этого Вячеслав Подберёзкин. В собственной штрафной, пытаясь опередить Комличенко, он задел его голень, и Владислав Безбородов без сомнений указал на точку. В свою очередь, Максим Осипенко уверенно развёл мяч и Помазуна по разным углам.

Казалось, оставшиеся минуты соперники проведут предельно аккуратно, но разозлённые екатеринбуржцы пошли вперёд и на 88-й минуте заработали свой 11-метровый. После прострела Александра Юшина мяч отскочил точно в руку Андрею Ланговичу. Рефери и в данной ситуации зафиксировал фол. Песьяков был близок к тому, чтобы парировать выстрел Влута, но удар оказался слишком сильным. А уже в добавленное время нидерландец в контратаке чуть не оформил дубль, но вратарь чудом спас партнёров.

«Урал» вышел в следующую стадию турнира, где сыграет с победителем противостояния ЦСКА — «Краснодар», первый матч которых закончился уверенной победой армейцев (3:0).