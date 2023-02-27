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Нападающий «Спартака» Промес не смог забить мяч с пенальти в ворота «Локомотива»

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Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес не сумел оформить гол в ворота «Локомотива» в рамках ответного матча Кубка России по футболу («Путь РПЛ»).
Нападающий «Спартака» Промес не смог забить мяч с пенальти в ворота «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Павел Бедняков

Нападающий не реализовал пенальти на 94-й (90 + 4) минуте встречи. 

Текущий счёт игры — 3:2. Матч проходит на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук уменьшил отрыв команды в матче со «Спартаком».

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