Нападающий «Спартака» Промес не смог забить мяч с пенальти в ворота «Локомотива»

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес не сумел оформить гол в ворота «Локомотива» в рамках ответного матча Кубка России по футболу («Путь РПЛ»).

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