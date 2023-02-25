Матч «Урал» — «Ростов» начнётся с минуты молчания в память об умершем футболисте Алексееве

Организаторы Кубка России по футболу приняли решение в ближайшем матче турнира с участием «Урала» почтить память скончавшегося воспитанника клуба Давыда Алексеева.

Второй матч 1/4 финала Кубка России (пять регионов) «Урал» — «Ростов» начнётся с минуты молчания, сообщает пресс-служба турнира.

Игра состоится 27 февраля в Екатеринбурге. Начало встречи запланировано на 17:00 мск. Первый матч прошел 22 февраля в Ростове-на-Дону и завершился вничью со счетом 1:1.

Бывший голкипер «Урала-2» ушёл из жизни 24 февраля. Футболисту было 19 лет.

По информации «Матч ТВ», Алексеев выпал из окна. Похороны игрока пройдут 28 февраля.

Вратарь также выступал за молодёжную команду «Урала». В 2021 году Алексеев был на сборах с основным составом команды и принял участие в нескольких товарищеских матчах. Последним клубом голкипера было владивостокское «Динамо», куда он перешёл летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что в возрасте 18 лет ушла из жизни российская волейболистка-пляжница Екатерина Абрамова.