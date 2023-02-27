«Спартак» победил «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Кубка России
- РИА Новости
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Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.
В составе красно-белых мячи забили Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56-я), Кристофер Мартинс (81-я) и Квинси Промес (90 + 9).
У железнодорожников дубль оформил Антон Миранчук (17-я, 83-я).
«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». «Локомотив» продолжит борьбу в «Пути регионов».
Ранее «Урал» нанёс поражение «Ростову» в матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь РПЛ»).