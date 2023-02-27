Гол Влута принёс «Уралу» победу над «Ростовом» в ответном матче 1/4 финала Кубка России

«Урал» нанёс поражение «Ростову» в матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь РПЛ»).

Игра на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Виктора Гончаренко.

В составе «Урала» мячи забили Андрей Егорычев (27-я минута), Рай Влут (88-я, пенальти). У «Ростова» мяч забил Максим Осипенко (82-я).

Таким образом, «Урал» вышел в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». «Ростов» продолжит борьбу в «Пути регионов».

Ранее сообщалось, что «Пари НН» обыграл «Звезду» и вышел во второй этап 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России.