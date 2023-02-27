«Пари НН» обыграл «Звезду» и вышел во второй этап 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России

«Пари НН» в гостях нанёс поражение «Звезде» в матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь регионов»).

Игра на стадионе «Кировец» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Нижнего Новгорода.

В составе «Ахмата» мячи забили Никита Каккоев (44-я минута), Даниил Корнюшин (64-я).

«Пари НН» вышел во второй этап 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России. Своего будущего соперника клуб узнает по итогам жеребьёвки. Им станет команда из числа проигравших в четвертьфинале «Пути РПЛ».

Ранее сообщалось, что «Акрон» победил «Торпедо» в четвертьфинальном матче Кубка России.