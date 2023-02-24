Иванов назначен главным арбитром ответного матча Кубка России «Спартак» — «Локомотив»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал списки арбитров на ответные матчи 1/4 финала плей-офф Кубка России.

Бригада судей во главе с Сергеем Ивановым назначена на игру между московскими «Спартаком» и «Локомотивом», сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Иванову будут судьи на линиях Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Ответственным за систему видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Василий Казарцев, его помощниками станут Дмитрий Мосякин и Роман Сафьян.

Матч пройдёт 27 февраля на стадионе «Открытие Арена» в Тушине. Первую встречу красно-белые выиграли со счётом 1:0.

Сергей Карасёв рассудит игру «Краснодар» — ЦСКА (28 февраля), Павел Кукуян — «Динамо» и «Крыльев Советов» (1 марта), Владислав Безбородов — «Урала» и «Ростова» (27 февраля).

Первая встреча на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Спартака».