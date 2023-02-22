Узнать больше

Москалёв предположил, почему Карасёв обращается к нему ласково по ходу матча

Короткая ссылка
Футбольный арбитр Владимир Москалёв рассказал об отношениях с другими судьями.
Москалёв предположил, почему Карасёв обращается к нему ласково по ходу матча
  • РИА Новости

— Своего рода мемом стало то, как Карасёв обращался к вам («Володя, Володенька»). Российские судьи действительно так уважительно общаются друг с другом в таких стрессовых ситуациях или это частный случай?

— Мне сложно говорить за всех. Как уже сказал, с Геннадьевичем у нас хорошие отношения. Возможно, таким образом ему проще достучаться до меня в определённых ситуациях.

— В том видео были представлены моменты, в которых вы с Карасёвым всегда находили консенсус и выносили общее решение. Но бывало, когда вы резко не сходились во мнении с арбитром VAR?

— Конечно, такое случается. Это рабочие эпизоды. Все люди разные и по-разному смотрят на футбол, понимают единоборства. Поэтому разговоры о судействе всегда были, есть и будут. У каждого человека складывается своё мнение на тот или иной счёт. Но совсем без ошибок не бывает, — заявил Москалёв в интервью RT.

Ранее Москалёв высказался о драке между футболистами «Зенита» и «Спартака» в матче Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить