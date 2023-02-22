Москалёв — о драке футболистов «Спартака» и «Зенита»: то, что случилось, было полной неожиданностью для арбитров

Футбольный арбитр Владимир Москалёв прокомментировал драку в игре Кубка России между футболистами «Зенита» и «Спартака».

«Тот инцидент произошёл уже после финального свистка. В процессе дерби градус напряжения временами повышался, но мне удавалось сохранять контроль. Нужно понимать, что у команд давняя история противостояния, в матче этих соперников эмоции всегда на максимальном уровне, градус зашкаливает. Для судьи работать на таком матче, с одной стороны, большая честь, но с другой — огромная ответственность.

В течение всех 90 минут нашей бригаде удавалось контролировать действия футболистов, при этом сохраняя высокое напряжение. Уверен, что с точки зрения борьбы и накала игра смотрелась и удерживала зрителей как у экрана, так и на стадионе. В данном матче сложилась уникальная ситуация. Самый значимый инцидент в игре произошёл после финального свистка, когда, по идее, все эмоции футболистов должны стихнуть. Поэтому то, что случилось, было полной неожиданностью как для арбитров, так и для всех участников матча.

Это уникальная ситуация, которую мы подробно разобрали на сборе, и теперь все мы будем готовы к такого рода событиям на футбольном поле», — заявил Москалёв в интервью RT.

По итогам драки между футболистами «Спартака» и «Зенита» контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал игроков сине-бело-голубых Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао, а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона из московского клуба на шесть матчей Кубка России.

Ранее сообщалось, что CAS вынесет решение по апелляции «Зенита» на решение о дисквалификации игроков к 3 марта.