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CAS вынесет решение по апелляции «Зенита» на решение о дисквалификации игроков к 3 марта

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В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что заключение по жалобе «Зенита» на решение Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать трёх игроков команды по итогам матча со «Спартаком» будет вынесено к 3 марта.
CAS вынесет решение по апелляции «Зенита» на решение о дисквалификации игроков к 3 марта
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Насчёт процедуры «Зенита» против РФС, которая находится на рассмотрении CAS в Лозанне в Швейцарии, доводим до вашего сведения, что стороны договорились об ускоренной процедуре и что окончательное решение будет вынесено к 3 марта 2023 года», — приводит слова пресс-службы CAS ТАСС.

По итогам драки между футболистами «Спартака» и «Зенита» контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал игроков сине-бело-голубых Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао, а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона из московского клуба на шесть матчей Кубка России.

Ранее глава РПЛ назвал беспределом отклонение CAS апелляций о контрактах с легионерами.

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