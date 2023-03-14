Главный тренер «Акрона» — о победе над «Локомотивом»: мы были удачливее

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин поделился мнением о победе над «Локомотивом» в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).

«Очень хорошо играли в футбол в первом тайме. Во втором не смогли держаться на таком уровне, соперник отыгрался, мог ещё забить, но и мы имели возможность. В пенальти мы были удачливее, чем соперник. Поздравляем всех неравнодушных к нашему клубу», — приводит слова Калешина Metaratings.ru.

Также он высказался по поводу ситуации с капитаном «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

«Мы точно не знали про его дисквалификацию. Наш пресс-атташе сообщил об этом. Я помню, такой случай был в «Реале» с Денисом Черышевым, но сейчас, мне кажется, не стоит на этом делать акцент. Мы в честной и спортивной борьбе превзошли соперника», — подчеркнул Калешин.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В составе «Акрона» мяч забил Сергей Макаров, у «Локомотива» отличился Франсуа Камано.

В серии пенальти «Акрон» оказался сильнее — 7:6.

Ранее вратарь «Локомотива» Даниил Худяков прокомментировал поражение от «Акрона».