Узнать больше

Худяков — о поражении от «Акрона»: обидно, что не сможем побороться за трофей

Короткая ссылка
Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков прокомментировал поражение от «Акрона» в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).
Худяков — о поражении от «Акрона»: обидно, что не сможем побороться за трофей
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Во втором тайме мы взяли инициативу в свои руки, забили гол, были моменты, чтобы забить второй, но не повезло. Пенальти, можно сказать, лотерея.

Что стало ключевым?  Реализация моментов.

Обидно, что вылетели и не сможем побороться за трофей», — приводит слова Худякова «Матч ТВ».

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В составе «Акрона» мяч забил Сергей Макаров, у «Локомотива» отличился Франсуа Камано.

В серии пенальти «Акрон» оказался сильнее — 7:6.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Акрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить