Худяков — о поражении от «Акрона»: обидно, что не сможем побороться за трофей

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков прокомментировал поражение от «Акрона» в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).

«Во втором тайме мы взяли инициативу в свои руки, забили гол, были моменты, чтобы забить второй, но не повезло. Пенальти, можно сказать, лотерея.

Что стало ключевым? Реализация моментов.

Обидно, что вылетели и не сможем побороться за трофей», — приводит слова Худякова «Матч ТВ».

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В составе «Акрона» мяч забил Сергей Макаров, у «Локомотива» отличился Франсуа Камано.

В серии пенальти «Акрон» оказался сильнее — 7:6.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Акрона».