Худяков — о поражении от «Акрона»: обидно, что не сможем побороться за трофей
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«Во втором тайме мы взяли инициативу в свои руки, забили гол, были моменты, чтобы забить второй, но не повезло. Пенальти, можно сказать, лотерея.
Что стало ключевым? Реализация моментов.
Обидно, что вылетели и не сможем побороться за трофей», — приводит слова Худякова «Матч ТВ».
Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В составе «Акрона» мяч забил Сергей Макаров, у «Локомотива» отличился Франсуа Камано.
В серии пенальти «Акрон» оказался сильнее — 7:6.
Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Акрона».