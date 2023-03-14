Галактионов назвал причины поражения «Локомотива» в матче с «Акроном» в Кубке России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Акрона» в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).

«С первых минут матча мы были недостаточно агрессивны и активны. Возможно, это связано с тем, что мы играем через два дня на третий или приспосабливались к полю.

На второй тайм мы внесли коррективы и провели его достаточно активно, имели возможности забить. У соперника тоже были шансы. К сожалению, уступили в серии пенальти», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В составе «Акрона» забил Сергей Макаров. У «Локомотива» отличился Франсуа Камано.

В серии пенальти «Акрон» оказался сильнее — 7:6.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может получить техническое поражение в матче с «Акроном» из-за ситуации с Дмитрием Бариновым.