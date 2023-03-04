Дубль Литвинова спас «Спартак» от поражения в матче с «Уралом»

Московский «Спартак» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев дубль оформил полузащитник Руслан Литвинов. У гостей забитыми мячами отметились хавбеки Эрик Бикфалви и Рай Влут.

На 88-й минуте главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал гол московской команды.

Таким образом, «Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова нанесла первый удар по мячу перед матчем «Спартак» — «Урал».