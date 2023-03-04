Дубль Литвинова спас «Спартак» от поражения в матче с «Уралом»
- РИА Новости
Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев дубль оформил полузащитник Руслан Литвинов. У гостей забитыми мячами отметились хавбеки Эрик Бикфалви и Рай Влут.
На 88-й минуте главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал гол московской команды.
Таким образом, «Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова нанесла первый удар по мячу перед матчем «Спартак» — «Урал».