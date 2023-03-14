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Нигматуллин: лёгкой прогулки у «Спартака» в матче с «Уралом» точно не будет

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Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка России с участием «Спартака» и «Урала».
Нигматуллин: лёгкой прогулки у «Спартака» в матче с «Уралом» точно не будет
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Урал» продолжает своё беспроигрышное шествие. Мягко говоря, команда Гончаренко очень сильно удивляет. Матч ожидается довольно весёлый. У «Спартака» точно не будет лёгкой прогулки», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

«Урал» после победы над «Торпедо» (1:0) в чемпионате России имеет 15-матчевую беспроигрышную серию.

Первый полуфинальный матч между «Спартаком» и «Уралом» состоится 14 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20:00.

Ранее бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказал мнение, что «Урал» является одним из фаворитов Кубка России.

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