Нигматуллин: лёгкой прогулки у «Спартака» в матче с «Уралом» точно не будет
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Урал» продолжает своё беспроигрышное шествие. Мягко говоря, команда Гончаренко очень сильно удивляет. Матч ожидается довольно весёлый. У «Спартака» точно не будет лёгкой прогулки», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».
«Урал» после победы над «Торпедо» (1:0) в чемпионате России имеет 15-матчевую беспроигрышную серию.
Первый полуфинальный матч между «Спартаком» и «Уралом» состоится 14 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20:00.
Ранее бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказал мнение, что «Урал» является одним из фаворитов Кубка России.