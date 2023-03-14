Погребняк: «Урал» — один из фаворитов Кубка России
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Однозначно, что судьба противостояния решится только в Екатеринбурге. «Урал» не проигрывает уже 15 матчей подряд! Это очень приличная серия. Для меня «Урал» — один из фаворитов Кубка России», — цитирует Погребняка «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что у уральского клуба есть высокий шанс пройти «Спартак».
«В Москве, конечно же, будет тяжело, но в Екатеринбурге мы поборемся с ними», — добавил Погребняк.
Первый полуфинальный матч между «Спартаком» и «Уралом» состоится 14 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20:00.
Ранее Погребняк прокомментировал информацию о том, что национальная команда примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.