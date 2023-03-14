Узнать больше

Погребняк: «Урал» — один из фаворитов Кубка России

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает, что «Урал» является одним из фаворитов Кубка России.
Погребняк: «Урал» — один из фаворитов Кубка России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Однозначно, что судьба противостояния решится только в Екатеринбурге. «Урал» не проигрывает уже 15 матчей подряд! Это очень приличная серия. Для меня «Урал» — один из фаворитов Кубка России», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что у уральского клуба есть высокий шанс пройти «Спартак».

«В Москве, конечно же, будет тяжело, но в Екатеринбурге мы поборемся с ними», — добавил Погребняк.

Первый полуфинальный матч между «Спартаком» и «Уралом» состоится 14 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20:00.

Ранее Погребняк прокомментировал информацию о том, что национальная команда примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить