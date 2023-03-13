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Погребняк сомневается, что сборная России по футболу сыграет на турнире в Азии

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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал информацию о том, что национальная команда примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
Погребняк сомневается, что сборная России по футболу сыграет на турнире в Азии
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я бы не стал забегать вперёд, что сборная России прям точно примет участие в турнире в Азии. Сейчас так всё меняется и каждый день какие‑то новые новости и истории. Непредсказуемое время. Не знаю, что будет», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил «Матч ТВ», что первый чемпионат CAFA с участием российской сборной пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года.

Подтверждение для участия в турнире среди сборных дали все шесть членов ассоциации: Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее в РФС сообщили, что матч между сборными России и Ирака пройдёт в Санкт-Петербурге.

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