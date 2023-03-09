В РФС подтвердили инициативу проведения матча с Ираком в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
«Предварительные договорённости по матчу достигнуты, игра планируется в Санкт-Петербурге. Хотим, чтобы сборная после долгого перерыва сыграла при своих болельщиках в максимально комфортных погодных условиях для этого времени года, чтобы их могло прийти как можно больше. Поэтому предложили иракской стороне провести матч на стадионе на Крестовском острове в воскресенье», — приводит слова службы коммуникаций РФС РИА Новости.
Встреча между Россией и Ираком состоится 26 марта.
Ранее в Федерации футбола Ирана сообщили, что игра со сборной России может пройти без зрителей.