В РФС подтвердили инициативу проведения матча с Ираком в Санкт-Петербурге

В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили инициативу проведения товарищеского матча с Ираком в Санкт-Петербурге.

«Предварительные договорённости по матчу достигнуты, игра планируется в Санкт-Петербурге. Хотим, чтобы сборная после долгого перерыва сыграла при своих болельщиках в максимально комфортных погодных условиях для этого времени года, чтобы их могло прийти как можно больше. Поэтому предложили иракской стороне провести матч на стадионе на Крестовском острове в воскресенье», — приводит слова службы коммуникаций РФС РИА Новости.

Встреча между Россией и Ираком состоится 26 марта.

Ранее в Федерации футбола Ирана сообщили, что игра со сборной России может пройти без зрителей.