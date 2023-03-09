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В РФС подтвердили инициативу проведения матча с Ираком в Санкт-Петербурге

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В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили инициативу проведения товарищеского матча с Ираком в Санкт-Петербурге.
В РФС подтвердили инициативу проведения матча с Ираком в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

«Предварительные договорённости по матчу достигнуты, игра планируется в Санкт-Петербурге. Хотим, чтобы сборная после долгого перерыва сыграла при своих болельщиках в максимально комфортных погодных условиях для этого времени года, чтобы их могло прийти как можно больше. Поэтому предложили иракской стороне провести матч на стадионе на Крестовском острове в воскресенье», — приводит слова службы коммуникаций РФС РИА Новости.

Встреча между Россией и Ираком состоится 26 марта.

Ранее в Федерации футбола Ирана сообщили, что игра со сборной России может пройти без зрителей.

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