В Федерации футбола Ирана сообщили, что матч со сборной России может пройти без зрителей
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«На данный момент нам известно, что игра пройдёт без зрителей, однако официального решения пока нет. Возможно, что-то поменяется, и матч пройдёт со зрителями. Но на эту встречу нет продажи билетов, хотя, возможно, в будущем что-то изменится», — сообщили Sport24 в пресс-службе Федерации футбола Ирана.
Встреча между национальными командами Ирана и России состоится 23 марта в Тегеране.
Ранее сообщалось, что матч между сборными России и Ирака пройдёт в Санкт-Петербурге.