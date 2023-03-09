В Федерации футбола Ирана сообщили, что матч со сборной России может пройти без зрителей

В Федерации футбола Ирана заявили, что товарищеский матч со сборной России, скорее всего, пройдёт без зрителей.

«На данный момент нам известно, что игра пройдёт без зрителей, однако официального решения пока нет. Возможно, что-то поменяется, и матч пройдёт со зрителями. Но на эту встречу нет продажи билетов, хотя, возможно, в будущем что-то изменится», — сообщили Sport24 в пресс-службе Федерации футбола Ирана.

Встреча между национальными командами Ирана и России состоится 23 марта в Тегеране.

Ранее сообщалось, что матч между сборными России и Ирака пройдёт в Санкт-Петербурге.