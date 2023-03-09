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В Федерации футбола Ирана сообщили, что матч со сборной России может пройти без зрителей

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В Федерации футбола Ирана заявили, что товарищеский матч со сборной России, скорее всего, пройдёт без зрителей.
В Федерации футбола Ирана сообщили, что матч со сборной России может пройти без зрителей
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Thornton

«На данный момент нам известно, что игра пройдёт без зрителей, однако официального решения пока нет. Возможно, что-то поменяется, и матч пройдёт со зрителями. Но на эту встречу нет продажи билетов, хотя, возможно, в будущем что-то изменится», — сообщили Sport24 в пресс-службе Федерации футбола Ирана.

Встреча между национальными командами Ирана и России состоится 23 марта в Тегеране.

Ранее сообщалось, что матч между сборными России и Ирака пройдёт в Санкт-Петербурге.

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