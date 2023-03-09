Стало известно, где состоится товарищеский футбольный матч между сборными России и Ирака
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Встреча состоится в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт-Экспресс».
Игра запланирована на 26 марта.
23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране.
Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы вошёл 41 футболист. Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске.
Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Ирана.