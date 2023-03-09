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Стало известно, где состоится товарищеский футбольный матч между сборными России и Ирака

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Стало известно, в каком городе России состоится товарищеский матч между футбольными сборными России и Ирака.
Стало известно, где состоится товарищеский футбольный матч между сборными России и Ирака
  • Gettyimages.ru

Встреча состоится в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра запланирована на 26 марта. 

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 

Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы вошёл 41 футболист. Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске.

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Ирана.

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