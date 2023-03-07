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Федун не считает Иран сильным соперником для сборной России

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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Ирана.
Федун не считает Иран сильным соперником для сборной России
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Могу пожелать успехов ребятам. К сожалению, у нас сейчас нет сильных соперников, но национальная сборная — символ страны», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы вошёл 41 футболист. Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Сочи встретятся с национальной командой Ирака.

Ранее Гаджи Гаджиев отреагировал на попадание Головина и Миранчука в расширенный список сборной России.

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