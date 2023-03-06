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Гаджиев отреагировал на попадание Головина и Миранчука в расширенный список сборной России

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Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал попадание полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Торино» Алексея Миранчука в расширенный список сборной России.
Гаджиев отреагировал на попадание Головина и Миранчука в расширенный список сборной России
  • РИА Новости

«Уровень соперников нашей команды сейчас не самое главное. В футбол научились играть везде, кто-то лучше играет, кто-то хуже. Поэтому надо приезжать и выступать за сборную своей страны вне зависимости от уровня соперника. И в какой бы ситуации ни находилась сейчас национальная команда. Вызов в сборную — это большая честь для игрока. Поэтому, когда тебя приглашают, на первом месте должен стоять престиж собственной страны», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев высказал мнение, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба смог бы помочь сборной России на мартовских сборах.

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