Гаджиев считает, что Дзюба смог бы помочь сборной России
- РИА Новости
«Я не знаю, почему Карпин не вызвал Артёма. Но точно не потому, что «Ростов» проиграл «Локомотиву». Уверен, что Дзюба смог бы помочь сборной. Потому что обстоятельства бывают разные. К примеру, на домашнем чемпионате мира Дзюба был вторым после Смолова. В итоге он выиграл конкуренцию и стал номером один. Как говорил один великий тренер: «У 80 бразильцев свои сборные в голове, а у меня — своя в голове». Также и у Карпина. Поэтому решение всегда за тренером», — заявил Гаджиев RT.
Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы вошёл 41 футболист.
Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.
Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин похвалил Дзюбу за игру в матче с «Ростовом».