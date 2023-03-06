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Гаджиев считает, что Дзюба смог бы помочь сборной России

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Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев высказал мнение, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба смог бы помочь сборной России на мартовских сборах.
Гаджиев считает, что Дзюба смог бы помочь сборной России
  • РИА Новости

«Я не знаю, почему Карпин не вызвал Артёма. Но точно не потому, что «Ростов» проиграл «Локомотиву». Уверен, что Дзюба смог бы помочь сборной. Потому что обстоятельства бывают разные. К примеру, на домашнем чемпионате мира Дзюба был вторым после Смолова. В итоге он выиграл конкуренцию и стал номером один. Как говорил один великий тренер: «У 80 бразильцев свои сборные в голове, а у меня — своя в голове». Также и у Карпина. Поэтому решение всегда за тренером», — заявил Гаджиев RT.

Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы вошёл 41 футболист.

Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин похвалил Дзюбу за игру в матче с «Ростовом».

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