Булыкин: в футбольном плане Дзюба действительно полубог

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слова форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Что тут комментировать? Он красавчик. Завалил три мяча «Ростову» и заставил всех замолчать. Так что в футбольном плане Дзюба действительно полубог. Конечно, впереди ещё много игр, и мы будем следить за Артёмом. Но пока он по праву может наслаждаться своим успехом. И по итогам первого тура его можно назвать лучшим российским нападающим», — сказал Булыкин RT.

Напомним, что Дзюба в программе «На футбол» сказал: «Соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом».

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на слова Дзюбы о том, что «Спартак» является единственным конкурентом «Зенита» в борьбе за золотые медали РПЛ.