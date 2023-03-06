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Дзюба: соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился эмоциями от возвращения на поле.
Дзюба: соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом
  • РИА Новости

«Счастлив, что наконец-то играю, получаю огромное удовольствие от всего происходящего. Соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Хоть и громко сказано, но ощущения непередаваемые», — сказал Дзюба в программе «На футбол».

Игрок оформил хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1). Форвард отличился на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Эта игра первая для 34-летнего форварда в составе железнодорожников в РПЛ. До этого он не смог отличиться в двух кубковых матчах со «Спартаком» (0:1, 2:4).

Также Дзюба стал первым футболистом, превысившим отметку 150 голов в РПЛ. Кроме того, он является рекордсменом РПЛ по хет-трикам (шесть), у ближайших преследователей — по четыре.

Ранее Генич высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

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