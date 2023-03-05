Генич — об игре Дзюбы: когда перед ним появляется шлагбаум, то он становится предельно мотивированным

Комментатор Константин Генич высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Мы знаем, что Артём всегда предельно мотивированный человек. Он, как вампир, питается недоверием... Поэтому он практически нигде не проваливался и всегда находил вызов для себя, чтобы кому-то что-то доказать.

Когда он находился в «тёплой ванне» в «Зените», у него были спады. Но когда перед ним появляется шлагбаум, через который нужно перебраться, то он становится предельно мотивированным — и у Артёма многое получается. Как и сейчас, он возбуждён, он играет на эмоциях после возвращения в РПЛ.

Дзюба посрамил всех скептиков своими тремя мячами. Но есть Чалов, есть открытие этого сезона — Писарский. Безусловно, Артём — глыба, но назвать его после одного хет-трика лучшим российским нападающим — это было бы смело», — заявил Генич RT.

Дзюба оформил хет-трик в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (3:1). Форвард отличился на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Эта игра первая для 34-летнего форварда в составе железнодорожников в РПЛ.

Ранее нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев назвал Дзюбу лучшим бомбардиром страны.