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Генич — об игре Дзюбы: когда перед ним появляется шлагбаум, то он становится предельно мотивированным

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Комментатор Константин Генич высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
Генич — об игре Дзюбы: когда перед ним появляется шлагбаум, то он становится предельно мотивированным
  • Gettyimages.ru

«Мы знаем, что Артём всегда предельно мотивированный человек. Он, как вампир, питается недоверием... Поэтому он практически нигде не проваливался и всегда находил вызов для себя, чтобы кому-то что-то доказать.

Когда он находился в «тёплой ванне» в «Зените», у него были спады. Но когда перед ним появляется шлагбаум, через который нужно перебраться, то он становится предельно мотивированным — и у Артёма многое получается. Как и сейчас, он возбуждён, он играет на эмоциях после возвращения в РПЛ.

Дзюба посрамил всех скептиков своими тремя мячами. Но есть Чалов, есть открытие этого сезона — Писарский. Безусловно, Артём — глыба, но назвать его после одного хет-трика лучшим российским нападающим — это было бы смело», — заявил Генич RT.

Дзюба оформил хет-трик в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (3:1). Форвард отличился на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Эта игра первая для 34-летнего форварда в составе железнодорожников в РПЛ.

Ранее нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев назвал Дзюбу лучшим бомбардиром страны.

 

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